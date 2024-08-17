В Кривом Роге раздались взрывы

В субботу, 17 августа, в Кривом Роге Днепропетровской области произошли взрывы.

О взрывах сообщили местные медиа и Telegram-каналы.

"В Кривом Роге слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.

Заметим, что воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 12:29. ПС предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Как сообщалось, утром 17 августа в Киеве слышны взрывы. В Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.

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