В Кривом Роге раздались взрывы

В области объявлена воздушная тревога.
В субботу, 17 августа, в Кривом Роге Днепропетровской области произошли взрывы.
О взрывах сообщили местные медиа и Telegram-каналы.
"В Кривом Роге слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.
Заметим, что воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 12:29. ПС предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Как сообщалось, утром 17 августа в Киеве слышны взрывы. В Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.
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