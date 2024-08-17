Германия не опасается готовности РФ к мирным переговорам с Украиной. Кремль продолжает выдвигать завышенные требования.

Соответствующее заявление озвучил посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорф, передает DPA.

По его словам, когда российский диктатор Владимир Путин выдвигает условия для начала переговоров, предусматривающих вывод украинских военных из четырех областей, " становится ясно, что за этим не стоит никакой серьезности".

"Пока российская сторона не демонстрирует никакой готовности к переговорам, но настаивает на завышенных предыдущих условиях", — отметил немецкий дипломат.

Он убежден, что однажды Россия должна понять, что такой войной она достигает гораздо меньших результатов, чем ставила перед собой, и что наносит себе серьезный вред на международном уровне.

Ламбсдорф добавил: "операция украинских защитников в Курской области заставляет Россию нервничать. Для пограничных войск, секретных служб, военных, а также для населения РФ успех украинцев был "неприятным сюрпризом".

Добавим, как стало известно, в этом месяце Украина и Россия должны были отправить делегации в столицу Катара – Дохи – для косвенных переговоров по прекращению ударов по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон.

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