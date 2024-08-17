Посол Німеччини зробив заяву щодо перемовин України з РФ

Німеччина не спосерігає готовність РФ до мирних перемовин з Україною. Кремль продовжує висувати завищені вимоги.

Відповідну заяву озвучив посол Німеччини в Росії Александер Граф Ламбсдорф, передає DPA.

За його словами, коли російський диктатор Володимир Путін висуває умови для початку переговорів, які передбачають виведення українських військових із чотирьох областей, "стає ясно, що за цим не стоїть жодної серйозності".

"Наразі російська сторона не демонструє жодної готовності до переговорів, але наполягає на завищених попередніх умовах", - зазначив німецький дипломат.

Він переконаний, одного дня Росія має зрозуміти, що такою війною вона досягає набагато менших результатів, ніж ставила перед собою, і що завдає собі серйозної шкоди на міжнародному рівні.

Ламбсдорф додав: "операція українських захисників у Курській області змушує Росію нервувати. Для прикордонних військ, секретних служб, військових, а також для населення РФ успіх українців був "неприємним сюрпризом".

Додамо, як стало відомо, цього місяця Україна та Росія мали відправити делегації до столиці Катару - Дохи - для непрямих переговорів щодо припинення ударів по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін.

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