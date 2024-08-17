У Кривому Розі пролунали вибухи

У суботу, 17 серпня, у Кривому Розі Дніпропетровської області сталися вибухи.

Про вибухи повідомили місцеві медіа та Telegram-канали.

"У Кривому Розі чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що повітряну тривогу в Дніпропетровській області оголосили о 12:29. ПС попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Як повідомлялося, зранку 17 серпня у Києві було чути вибухи. На Київщині було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

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