У Кривому Розі пролунали вибухи

В області оголошено повітряну тривогу.
У суботу, 17 серпня, у Кривому Розі Дніпропетровської області сталися вибухи.
Про вибухи повідомили місцеві медіа та Telegram-канали.
"У Кривому Розі чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що повітряну тривогу в Дніпропетровській області оголосили о 12:29. ПС попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Як повідомлялося, зранку 17 серпня у Києві було чути вибухи. На Київщині було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників.
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