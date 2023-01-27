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В квартире в Хмельницком взорвалась граната: два человека погибли

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
3187
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В квартире в Хмельницком взорвалась граната: два человека погибли

фото/Хмельницкой областной прокуратуры

В результате взрыва гранаты в многоэтажке погиб молодой мужчина и женщина.

В Хмельницком в одной из квартир многоэтажки произошел взрыв гранаты. В результате происшествия погиб 24-летний молодой человек и 51-летняя местная жительница.

Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

Инцидент произошел на улице Львовского шоссе. В квартире многоэтажки взорвалась, вероятно, граната РГД-5.

"В результате погибли 24-летний уроженец Шепетовского района и 51-летняя местная жительница. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия", — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения караются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, в Одесской области полицейские разоблачили 46-летнюю жительницу города Кодыма в незаконном обращении с боевыми припасами, которые женщина хранила в ящике со шляпами.

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Дата публикации
Просмотры
3187
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