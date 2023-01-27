У квартирі в Хмельницькому вибухнула граната: двоє людей загинули

Внаслідок вибуху гранати у багатоповерхівці загинув молодий чоловік і жінка.

В Хмельницькому в одній із квартир багатоповерхівки стався вибух гранати. Внаслідок події загинув 24-річний молодик та 51-річна місцева жителька.

Про це повідомили у Хмельницькій обласні прокуратурі.

Інцидент стався на вулиці Львівське шосе. В квартирі багатоповерхівки вибухнула, ймовірно, граната РГД-5.

"Як наслідок, загинули 24-річний уродженець Шепетівського району та 51-річна місцева жителька. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Нагажаємо, В Одеській області поліцейські викрили 46-річну мешканку міста Кодима в незаконному поводженні з бойовими припасами, які жінка зберігала у шухляді з капелюхами.

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