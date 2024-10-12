В лесах Прикарпатья за день нашли тела двух грибников

В лесах Калушского и Коломыйского районов Ивано-Франковской области 12 октября утром были обнаружены тела двух грибников.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в области.

11 октября спасатели в Калушском районе искали мужчину 1963 года рождения, который пошел за грибами в лес возле села Завой Новицкой общины. Утром 12 октября местные жители обнаружили его тело. Поисковые операции проводились с использованием беспилотников и кинологов с собаками.

Также 12 октября к спасателям обратились родственники жителя Коломыйского района 1971 года рождения, который исчез после того, как пошел собирать грибы возле села Товмачик. Его тело обнаружили на следующее утро и доставили в деревню.

Спасатели напоминают грибникам: не уходите в лес, если плохо себя чувствуете, всегда имейте с собой аптечку первой помощи, не отправляйтесь в незнакомые места и избегайте походов при неблагоприятных погодных условиях.

Напомним, в Киеве нашли женщину, которая пропала на Оболони. Ее поиски продолжались десять суток.

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