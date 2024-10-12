В восьми областях Украины отсутствует свет: в чем причина

В субботу утром, 12 октября, в восьми областях Украины зафиксированы новые отключения электроэнергии в результате российских атак, неблагоприятных погодных условий и технических нарушений.

Об этом сообщило Минэнерго.

В результате обстрелов и боевых действий новые отключения электроэнергии зафиксированы в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях. Кроме того, из-за ухудшения погодных условий обесточены 25 населенных пунктов в Кировоградской области, восемь — в Черниговской и шесть — в Одесской.

В результате боевых действий и технических нарушений частично или полностью без электричества остаются 511 населенных пунктов. В то же время за прошедшие сутки энергетики смогли возобновить электроснабжение для 7809 потребителей, которые были обесточены из-за боевых действий и технических проблем.

Напомним, генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что в Украине электроэнергия для населения в следующем году дорожать не будет.

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