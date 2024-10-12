Картофель побил ценовые рекорды: сколько стоит популярный овощ

Зимой цена на картофель может еще больше увеличиться.

Цены на картофель значительно выросли. За килограмм нужно отдать почти 30 грн, что на 8% выше, чем в конце августа.

Об этом рассказал во время разговора с 24 каналом заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (УАР) Денис Марчук.

Он пояснил, что повышение связано с тем, что на рынке проходит ажиотаж, потому что в конце лета пошли слухи о существенном уменьшении предложения качественной продукции от отечественных производителей. Тогда продавцы на рынках начали задирать цены вверх, чтобы компенсировать уменьшение предложения. А производители, в свою очередь, тоже начали поднимать оптовые закупочные цены.

«Картофеля, который закладывается на хранение, будет не так много, хотя спрос на картофель все равно в Украине есть. Соответственно, цена из-за этого будет расти. Также учтем, что когда в процессе хранения используются дополнительные инструменты в виде прогревающих воздух хранящих систем. Все это тоже будет закладываться в стоимость производства», – отметил он.

По его мнению, картофель вырастет еще больше в цене зимой, еще на 10 – 15 гривен.

«Но более конкретная ситуация на рынке будет тогда, когда будет видно, какое будет предложение. Если будет достаточно импортированного картофеля, который сможет заполнить существующий спрос, то, возможно, это стабилизирует цены», — подытожил он.

Напомним, в Украине растут цены на помидоры.

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