Цены на картофель в Украине: что вызвало колебания стоимости

Средние цены на картофель в украинских супермаркетах колеблются от 15,80 до 34,90 за килограмм.

Цены на картофель в украинских супермаркетах снизились по сравнению с зимним периодом, что подтверждается статистикой, поскольку картофель является сезонным овощем и его стоимость зависит от времени года.

Об этом сообщил 24 канал.

Средняя стоимость картофеля в украинских супермаркетах оставалась достаточно высокой с начала 2024 года, но в июле благодаря сбору нового урожая цены начали существенно снижаться. Только в августе цены несколько выросли из-за ухудшения качества нового урожая, вызванного аномальной жарой и засухами в июле.

Средние цены на картофель в супермаркетах:

Молодой картофель (средняя цена 24,07 гривны за кг): Metro – 18,62 гривны за кг Novus – 18,69 гривны за кг Auchan – 34,90 гривны за кг

Обычный картофель (средняя цена 19,35 гривны за кг): Auchan – 18,90 гривны за кг Megamarket – 24,90 гривны за кг

Розовый картофель: Auchan – 26,90 гривны за кг

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, цены на картофель в течение года были относительно стабильными, с незначительными колебаниями. Эти данные соотносятся со средними ценами в супермаркетах.

Данные Госстата используются для расчета индексов потребительских цен и не предназначены для оценки тендерных предложений. Динамика цен в 2024 году предсказуема и не отличается от предыдущих лет, хотя есть определенные особенности из-за погодных условий.

Напомним, картофель бывает разного цвета, каждый вид имеет свои свойства : белый – много крахмала, желтый – каротин (витамин А), красный – антоцианы. Красный картофель более полезен в сыром виде, тогда как вареный или жареный не отличается от белого. Белый и желтый картофель лучше использовать для пюре и запеканок, желтый – для быстрой варки, красный – для салатов и жарки. Картофель с плотной шкуркой среднего и позднего созревания лучше сохраняется.

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