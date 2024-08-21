Ціни на картоплю в Україні: що викликало коливання вартості

Середні ціни на картоплю в українських супермаркетах коливаються від 15,80 до 34,90 гривень за кілограм.

Ціни на картоплю в українських супермаркетах знизилися в порівнянні з зимовим періодом, що підтверджується статистикою, оскільки картопля є сезонним овочем і її вартість залежить від пори року.

Про це повідомив 24 канал.

Середня вартість картоплі в українських супермаркетах залишалася досить високою з початку 2024 року, але в липні, завдяки збору нового врожаю, ціни почали суттєво знижуватися. Лише у серпні ціни дещо зросли через погіршення якості нового врожаю, яке було спричинене аномальною спекою та посухами в липні.

Середні ціни на картоплю у супермаркетах:

Молода картопля (середня ціна 24,07 гривні за кг): Metro – 18,62 гривні за кг Novus – 18,69 гривні за кг Auchan – 34,90 гривні за кг

Звичайна картопля (середня ціна 19,35 гривні за кг): Auchan – 18,90 гривні за кг Megamarket – 24,90 гривні за кг

Рожева картопля:Auchan – 26,90 гривні за кг

Згідно з даними Державної служби статистики України, ціни на картоплю впродовж року були відносно стабільними, з незначними коливаннями. Ці дані співвідносяться з середніми цінами в супермаркетах.

Дані Держстату про середні ціни використовуються для розрахунку індексів споживчих цін і не призначені для оцінки тендерних пропозицій. Динаміка цін у 2024 році передбачувана і не відрізняється від попередніх років, хоча є певні особливості через погодні умови.

Нагадаємо, картопля буває різного кольору, кожен вид має свої властивості: біла – багато крохмалю, жовта – каротин (вітамін А), червона – антоціани. Червона картопля корисніша в сирому вигляді, тоді як варена чи смажена не відрізняється від білої. Білу і жовту картоплю краще використовувати для пюре та запіканок, жовту – для швидкого варіння, червону – для салатів та смаження. Картопля зі щільною шкіркою середнього та пізнього дозрівання краще зберігається.

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