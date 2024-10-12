В Украине растут цены на помидоры: сколько стоит килограмм

Цены на помидоры в Украине растут из-за снижения объемов производства и высокого спроса. Сокращение количества овощей на рынке обусловлено прохладной погодой и снижением среднесуточной температуры, что увеличивает расходы для фермеров.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Аналитики отметили, что цены на тепличные томаты в Украине колеблются в пределах 55-65 грн за килограмм ($1,33-1,58 за кг), что на 10% больше, чем в конце прошлой недели. Цена зависит от качества и объема партии.

Стало известно, что цены на тепличные томаты в Украине достигли самого высокого уровня за последние семь лет из-за ограниченного предложения. Многие мелкие производители почти завершили продажу, предлагая томаты лишь мелкими оптовыми партиями, часто низкого качества. Сборы в стационарных теплицах также невелики, что заставляет комбинаты отпускать продукцию маленькими партиями. Стоимость тепличных томатов в среднем уже на 22% выше, чем в прошлом году, и производители планируют еще больше повысить цены, поскольку спрос остается высоким, несмотря на рост цен.

Цены на помидоры в Украине.

В супермаркетах Украины цены на помидоры достигают рекордных показателей. В сети Auchan их стоимость составляет 89,90 грн. за килограмм. У АТБ цены на этот овощ чуть ниже – 74,89 грн за килограмм. В то же время в Сильпо помидоры можно приобрести за 75 грн за килограмм.

Напомним, цена на лук снизилась в среднем на 11% за неделю. В конце сентября на рынке наблюдалась положительная тенденция, однако нынешние цены по-прежнему превышают уровень прошлого года.

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