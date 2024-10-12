В Україні зростають ціни на помідори: скільки коштує кілограм

Ціни на помідори в Україні зростають через зниження обсягів виробництва та високий попит. Скорочення кількості овочів на ринку зумовлене прохолодною погодою та зниженням середньодобової температури, а це збільшує витрати для фермерів.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Аналітики відзначили, що ціни на тепличні томати в Україні коливаються в межах 55-65 грн за кілограм ($1,33-1,58 за кг), що на 10% більше, ніж наприкінці минулого тижня. Вартість залежить від якості та обсягу партії.

Стало відомо, що ціни на тепличні томати в Україні досягли найвищого рівня за останні сім років через обмежену пропозицію. Багато дрібних виробників майже завершили продаж, пропонуючи томати лише дрібними гуртовими партіями, часто низької якості. Збори в стаціонарних теплицях також невеликі, що змушує комбінати відпускати продукцію маленькими партіями. Вартість тепличних томатів в середньому вже на 22% вища, ніж минулого року, і виробники планують ще більше підвищити ціни, оскільки попит залишається високим, попри зростання цін.

Ціни на помідори в Україні

У супермаркетах України ціни на помідори досягають рекордних показників. У мережі Auchan їх вартість становить 89,90 грн за кілограм. У АТБ ціни на цей овоч трохи нижчі – 74,89 грн за кілограм. Водночас у Сільпо помідори можна придбати за 75 грн за кілограм.

Нагадаємо, ціна на цибулю знизилась в середньому на 11% за тиждень. Наприкінці вересня на ринку спостерігалась позитивна тенденція, проте нинішні ціни все ще перевищують рівень минулого року.

Читайте також: