У восьми областях України відсутнє світло: у чому причина

Частково або повністю знеструмлені 511 населених пунктів через бойові дії та технічні порушення.

На ранок суботи, 12 жовтня, у восьми областях України зафіксовано нові відключення електроенергії внаслідок російських атак, несприятливих погодних умов та технічних порушень.

Про це повідомило Міненерго.

Внаслідок обстрілів і бойових дій нові відключення електроенергії зафіксовано в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях. Крім того, через погіршення погодних умов знеструмлено 25 населених пунктів у Кіровоградській області, вісім — у Чернігівській та шість — в Одеській.

В результаті бойових дій і технічних порушень частково або повністю без електрики залишаються 511 населених пунктів. Водночас протягом минулої доби енергетики змогли відновити електропостачання для 7809 споживачів, які були знеструмлені через бойові дії та технічні проблеми.

Нагадаємо, генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що в Україні електроенергія для населення наступного року дорожчати не буде.

Читайте також: