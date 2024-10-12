Як історичне підняття податків вплине на АЗС: думка експерта

Напередодні ухвалили підвищення податків для населення і бізнесу, зокрема нововведення стосуються мереж АЗС. Так, запровадили авансовий податок на прибуток: кожна заправка платитиме 60 тисяч гривень. Це може спричинити 5-6% недолив палива.

Про це розповів засновник логістичної групи компаній "Прайм", експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін в інтерв'ю "УНІАН".

Що робитимуть АЗС

Як пояснив експерт, раніше податок на прибуток у принципі погано адмініструвався, і ніхто його особливо не платив. Робили це лише компанії, які мають великий виторг через магазин. Тобто вони і так ці гроші платили, тому що отримували додатковий прибуток коштом продажу супутніх товарів: сигарет, алкоголю, хот-догів тощо.

"Для цих мереж не зміниться зовсім нічого. Тому що вони і так платили цей податок на прибуток шляхом того, що його їм генерував магазин. Вони нікуди ці сигарети, алкоголь заховати не могли. Тож великі мережі - такі як WOG, ОККО, БРСМ, UPG - новий внесок навіть не відчують і не помітять, оскільки вони платили більше", - зазначив Льоушкін.

Втім основний удар новий закон завдасть по АЗС, які слабко торгують у магазинах і не генерують додаткового прибутку, щоб його включити в цей податок.

"Що буде відбуватися? Маленькі АЗС будуть змушені ці гроші (авансові внески - ред.) закладати собі у вартість. Відповідно, якщо заправка десь на трасі проливає 1,5-2 куби на день, то на місяць у них пролив 60 кубів. І 60 тисяч гривень потрібно заплатити. Дуже легко корелюються цифри - гривня на літр лягає додатково до витратної частини", - каже засновник логістичної групи компаній "Прайм".

Сегмент дискаунтерів, тобто заправок, які ставлять низькі ціни на паливо, наближає їх на гривню за ціною до мейджерів, великих мереж АЗС.

"Тобто, якщо, наприклад, на мережу не найнавороченіших заправок - умовно назвемо АЗС "Фактор", Marshal або "Авантаж" - їхали люди за нижчою ціною, і вони ще якось виживали, то зараз сенс їхати до них втрачається. Щоб ці заправки-дискаунтери вижили, для збереження цієї гривні зазору в ціні вони підуть на хитрощі, аби тільки не підвищувати ціни на стелі. Інакше вони втратять усі продажі", - відзначає експерт.

Умовно: якщо на WOG ціна пального буде 55 грн, а на Marshal 54 грн, ви не поїдете на Marshal, а поїдете на WOG, тому що там вам більше сподобається, і ви цю гривню переплатите. А от якщо різниця буде у дві гривні, то можна ще задуматися. А для того, щоб зберегти ось цю різницю, дельту між дискаунтером і преміум-заправкою, дискаунтерам доведеться звідкись цю гривню взяти.

"Взяти її можна тільки нечесним шляхом. Тут небагато варіантів: або не пробивати чеки, що в принципі й так уже багато хто робить, або просто підставляти "лівий" термінал - цим грішать не всі, але багато хто. Тобто ви приїжджаєте, розрахувалися карткою, гроші пішли на якусь фірму, яка не має жодного стосунку до цієї заправки. Відповідно, цей продаж пройшов повз касу. Цим багато хто грішить, але зараз грішитимуть ще більше", - додав співрозмовник.

А третій шлях - це банальний недолив. Налити вам не літр, а, умовно кажучи, на гривню менше.

"На гривню - це не так вже й багато насправді, це виходить 2-2,5%. Зараз у стандарті за ДСТУ допускається недолив в 1%, і всі й так допускають 1,5-2 відсотки. Отже, недолив на всіх заправках буде до 5-6%. Тобто ви приїхали заправлятися на 50 літрів, десь літр вам недолили, але ваш датчик бака не покаже цього", - підсумував Льоушкін.

Нагадаємо, Верховна Рада 10 жовтня підтримала історичне підвищення податків. Зокрема, військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Однак, такі зміни торкнуться не всіх.

Читайте також: