В небе — самолеты Ту-95: вероятно враг совершил пуск крылатых ракет

Находитесь в укрытиях.
В ночь на 21 ноября 2024 года в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога по территории всей страны из-за угрозы баллистики.
Позже стало известно, что в воздухе находятся самолеты Ту-95.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.
"Вероятно осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 бортами Ту-95 в районе Энгельса", — говорится в сообщении.
Позаботьтесь о собственной безопасности.
Пожалуйста, не игнорируйте опасность ракетного удара!
Направляйтесь к укрытию!
Ранее в СНБО предупредили, что враг продолжает накапливать ракеты для нескольких массированных атак, планируя новые удары по Украине. Благодаря тщательному мониторингу и разведке Украина готова к защите.
Читайте также:
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.