В небе — самолеты Ту-95: вероятно враг совершил пуск крылатых ракет

В ночь на 21 ноября 2024 года в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога по территории всей страны из-за угрозы баллистики.

Позже стало известно, что в воздухе находятся самолеты Ту-95.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

"Вероятно осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 бортами Ту-95 в районе Энгельса", — говорится в сообщении.

Позаботьтесь о собственной безопасности.

Пожалуйста, не игнорируйте опасность ракетного удара!

Направляйтесь к укрытию!

Ранее в СНБО предупредили, что враг продолжает накапливать ракеты для нескольких массированных атак, планируя новые удары по Украине. Благодаря тщательному мониторингу и разведке Украина готова к защите.

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