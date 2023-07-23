В Одессе после взрывов загорелся пожар, есть попадание — СМИ

В Одессе виден пожар после взрывов.

Об этом сообщает Общественное.

По предварительной информации мониторинговых каналов, попадание в жилые дома.

Также в социальных сетях распространяют видео с попаданием в Спасо-Преображенский кафедральный собор, являющийся визитной карточкой Одессы. Сейчас этот храм принадлежит УПЦ МП.

"Много пострадавших и разрушений. Гражданские и жилые дома. Нет слов", — сообщают мониторинговые каналы.

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Теперь ждем официальную информацию от представителей власти.

Напомним, что ранее в Одесской области прогремели мощные взрывы.