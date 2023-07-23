Мы будем освобождать все, что имеет отношение к Украине – Данилов

Наши ВСУ будут действовать так, как сочтут нужным.

Украинские защитники будут увольнять все, что имеет отношение к Украине, и действовать так, как сочтут нужным, чтобы в РФ больше никогда не возникало желания нападать.

Об этом в эфире Украинского радио сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Укринформ.

По словам Данилова, освобождая территории нашего государства, мы будем делать то, что считаем необходимым. Отдавать ее мы никому не будем.

"Все, что происходит в акватории Черного моря, имеющей отношение к нашей стране, все, что происходит на полуострове Крым, который является нашей территорией – мы ни у кого ничего спрашивать не будем", – утверждает Данилов.

Именно поэтому мы будем уничтожать, продолжил он, мы будем оттуда увольнять, чтобы у РФ не было ни желания больше никогда не только на нашу страну нападать, но и на любую другую.

Напомним, украинский военно-промышленный комплекс уже производит средства, позволяющие усилить защиту портовой инфраструктуры.

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