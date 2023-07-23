Ми звільнятимемо усе, що має відношення до України – Данілов

Наші ЗСУ діятимуть так, як вважатимуть за потрібне.

Українські захисники будуть звільняти все, що має відношення до України, і діяти так, як вважатимуть за потрібне, аби в РФ більше ніколи не виникало бажання нападати.

Про це в ефірі Українського Радіо сказав секретар РНБО Олексій Данілов, передає Укрінформ.

За словами Данілова, звільняючи території нашої держави, ми будемо робити те, що вважаємо за необхідне. Віддавати її ми нікому не будемо.

"Все, що відбувається в акваторії Чорного моря, яка має стосунок до нашої країни, все, що відбувається на півострові Крим, який є нашою територією – ми ні в кого нічого питати не будемо", – стверджує Данілов.

Саме тому ми будемо нищити, продовжив він, ми будемо звідти звільняти для того, аби у РФ не було жодного бажання більше ніколи не тільки на нашу країну нападати, а й на будь-яку іншу.

Нагадаємо, український військово-промисловий комплекс вже виробляє засоби, що дозволять посилити захист портової інфраструктури.

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