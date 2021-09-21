В Одессе водитель иномарки протаранил "скорую"

На 48-летнего водителя легковушки составлены административные материалы.

В Одессе произошло дорожное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи.

Об этом сообщили в прессслужбе патрульной полиции.

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Сегодня, 21 сентября, около семи часов утра водитель автомобиля Mazda, двигаясь по улице Кордонная, начал ехать на красный свет светофора.

В результате произошло столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи.

Пострадавших нет. На 48-летнего водителя легковушки составлены административные материалы по ст. 124 КУоАП.

Напомним, в Одессе работник полиции на "Мазде" решил проскочить на запрещающий сигнал светофора и протаранил на перекрестке легковушку KIA.

Удар был такой силы, что его 66-летний водитель погиб на месте. 25-летнего копа с травмой головы и грудины забрала "скорая".

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