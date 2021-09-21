19-летняя девушка Иракли Макацарии в мини ошеломила длинными стройными ножками

Лиза сфотографировалась посреди сада.
Девушка телеведущего и участника "Танцев со звездами" Иракли Макацарии, которая недавно показала лицо без макияжа, восхитила новыми фото.
На странице в Instagram Лиза Чичуа обнародовала снимки, которые сделала посреди цветущего сада.
На фото 19-летняя грузинка появилась в белом мини-платье, щеголяя длинными стройными ногами и изящной фигурой. Красавица игриво позировала, сидя в кресле.
В комментариях подписчики избранницы шоумена засыпали ее комплиментами.
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