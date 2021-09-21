19-річна дівчина Іраклі Макацарії у міні приголомшила довгими стрункими ніжками

Ліза сфотографувалася посеред саду.
Дівчина телеведучого та учасника "Танців з зірками" Іраклі Макацарії, яка нещодавно показала обличчя без макіяжу, захопила новими фото.
На сторінці в Instagram Ліза Чічуа оприлюднила знімки, які зробила посеред квітучого саду.
На фото 19-річна грузинка постала у білій мінісукні, хизуючись довгими стрункими ногами та витонченою фігурою. Красуня грайливо позувала, сидячи у кріслі.
У коментарях підписники обраниці шоумена засипали її компліментами.
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