19-річна дівчина Іраклі Макацарії у міні приголомшила довгими стрункими ніжками

Іраклі Макацарія і його дівчина / instagram.com/lizachichuaa

Ліза сфотографувалася посеред саду.

Дівчина телеведучого та учасника "Танців з зірками" Іраклі Макацарії, яка нещодавно показала обличчя без макіяжу, захопила новими фото.

На сторінці в Instagram Ліза Чічуа оприлюднила знімки, які зробила посеред квітучого саду.

Дівчина Іраклі Макацарії / instagram.com/lizachichuaa

На фото 19-річна грузинка постала у білій мінісукні, хизуючись довгими стрункими ногами та витонченою фігурою. Красуня грайливо позувала, сидячи у кріслі.

Дівчина Іраклі Макацарії / instagram.com/lizachichuaa

У коментарях підписники обраниці шоумена засипали її компліментами.

Дуже красива! Фото бомбезні

Красива харизматична дівчина

Краса

Нагадаємо, дружина Цимбалюка в рожевому мінібікіні спокусливо попозувала на тлі океану. Подружжя вирушило на відпочинок.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання