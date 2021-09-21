В Одесі водій іномарки протаранив "швидку"

На 48-річного водія легковика складено адміністративні матеріали.

В Одесі сталася дорожня пригода за участю автомобіля швидкої медичної допомоги.

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції.

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Сьогодні, 21 вересня, близько сьомої години ранку водій автомобіля Mazda, рухаючись вулицею Кордонна, почав їхати на червоне світло світлофора.

У результаті сталося зіткнення з автомобілем швидкої медичної допомоги.

Постраждалих немає. На 48-річного водія легковика складено адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП.

Нагадаємо, в Одесі працівник поліції на "Мазді" вирішив проскочити на заборонений сигнал світлофора і протаранив на перехресті легковик KIA.

Удар був такої сили, що його 66-річний водій загинув на місці. 25-річного копа з травмою голови та груднини забрала "швидка".

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