В Полтаве объявили тендер на "Большую стройку" аэропорта

Полтавская ОГА объявила тендер на полное обновление аэродрома в аэропорту Полтавы.

Реконструкция запланирована в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на систему Prozorro.

Заявки принимаются до 6 февраля, а сам аукцион состоится 14 марта.

Работы оцениваются в 1,54 млрд. гривен и должны быть завершены до конца 2022 года. При определении победителя тендера будут учитываться как цена, так и срок окончания работ. Цена — 70% конкурсных баллов, а далее: 30% — при сроке строительства 7 месяцев, 15% — 8 месяцев, а если дольше 8 месяцев, то 0%.

Проект реконструкции аэропорта Полтавы уже готов и обошелся в 25 млн гривен. Он предполагает демонтаж старой взлетно-посадочной полосы (ВПП) и расширение новой с 42 до 45 метров.

Новые параметры позволят ВПП аэропорта одновременно размещать до 5 среднемагистральных самолетов Boeing 737 и Airbus A320, популярных у украинских авиакомпаний и европейских лоукостеров. Пока это невозможно, и аэропорт обслуживает лишь небольшие самолеты местной школы авиации.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине в рамках инициированной им программы "Большая стройка" запланировано обновление 16 аэропортов, а в этом году состоится первый рейс национального авиаперевозчика.