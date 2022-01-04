У Полтаві оголосили тендер на "Велике будівництво" аеропорту

Полтавська ОДА оголосила тендер на повне оновлення аеродрому в аеропорту Полтави.

Реконструкція запланована у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє avianews.com з посиланням на систему Prozorro.

Заявки приймаються до 6 лютого, а сам аукціон відбудеться 14 березня.

Роботи оцінюються у 1,54 млрд гривень та мають бути завершені до кінця 2022 року. При визначенні переможця тендеру будуть враховуватись як ціна, так і термін закінчення робіт. Ціна — 70% конкурсних балів, а надалі: 30% — при терміні будівництва 7 місяців, 15% — 8 місяців, а якщо понад 8 місяців, то 0%.

Проєкт реконструкції аеропорту Полтави вже готовий та обійшовся у 25 млн гривень. Він передбачає демонтаж старої злітно-посадкової смуги (ЗПС) та розширення нової з 42 до 45 метрів.

Нові параметри дозволять ЗПС аеропорту одночасно розміщувати до 5 середньомагістральних літаків Boeing 737 та Airbus A320, популярних в українських авіакомпаній та європейських лоукостерів. Наразі це неможливо, і аеропорт обслуговує лише невеликі літаки місцевої школи авіації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні у межах ініційованої ним програми "Велике будівництво" заплановане оновлення 16 аеропортів, а цього року відбудеться перший рейс національного авіаперевізника.