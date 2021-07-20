В Ровенской области комбайн сбил 8-летнего мальчика

Мальчика госпитализировали в детскую областную больницу.
В селе Верховск Ровенского района Ровенской области в понедельник, 19 июля, в 19:20 комбайн сбил 8-летнего мальчика.
Об этом сообщили в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи.
На месте происшествия работали медики. Когда они прибыли на вызов, ребенок лежал возле комбайна. Мальчик был в сознании, он сетовал на боли в животе.
"Предварительный диагноз: закрытая тупая травма живота, подозрение на перелом костей таза. Бригада медиков положила пациента на щит, ему ввели обезболивающие препараты и транспортировали к карете скорой", — говорится в сообщении.
Ребенка госпитализировали в Ровенскую областную детскую больницу.
Напомним, во Львове будут судить водителя мусоровоза, который насмерть сбил женщину.