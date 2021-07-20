В Ровенской области комбайн сбил 8-летнего мальчика

Мальчика госпитализировали в детскую областную больницу.

В селе Верховск Ровенского района Ровенской области в понедельник, 19 июля, в 19:20 комбайн сбил 8-летнего мальчика.

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Об этом сообщили в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи.

На месте происшествия работали медики. Когда они прибыли на вызов, ребенок лежал возле комбайна. Мальчик был в сознании, он сетовал на боли в животе.

"Предварительный диагноз: закрытая тупая травма живота, подозрение на перелом костей таза. Бригада медиков положила пациента на щит, ему ввели обезболивающие препараты и транспортировали к карете скорой", — говорится в сообщении.

Ребенка госпитализировали в Ровенскую областную детскую больницу.

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