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В правительстве Франции сообщают о начале четвертой волны коронавируса

В правительстве Франции сообщают о начале четвертой волны коронавируса

Associated Press

Заболеваемость COVID стремительно растет.

Во Франции началась четвертая волна пандемии коронавируса.

Об этом со ссылкой на представителя французского правительства Габриэля Аттали сообщает Reuters.

Атталь призвал людей и правительство сделать все возможное, чтобы эта COVID-волна была менее разрушительной, чем предыдущие. По его словам, в течение последней недели заболеваемость коронавирус в стране выросла на 125%. Почти каждый случай заболевания — это инфицирование новым штаммом "Дельта".

Между тем правительство продолжает работу над планом по борьбе с коронавируса. В частности, уменьшено штрафы для учреждений, которые не проверяют наличие у клиентов "паспортов здоровья". Штраф уже не 45 тыс. Евро — как хотели сначала, а 1,5 тыс. Евро Впрочем сумма будет увеличиваться за повторные нарушения.

Как сообщалось, во Франции в субботу, 17 июля, более 100 000 человек вышли на протесты против последних решений правительства, связанных с вакцинацией населения от коронавируса и сдерживанием распространения COVID-штамма "Дельта". В частности, речь идет рпро ишення правительства по обязательной вакцинации всех медицинских работников и вымогательства так называемого "health pass", то есть свидетельства о вакцинации, отрицательный тест или наличие антител после выздоровления от коронавируса.

Новости мира: во Франции массово протестуют против обязательной вакцинации

Новости мира: во Франции массово протестуют против обязательной вакцинации