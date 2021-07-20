В правительстве Франции сообщают о начале четвертой волны коронавируса

Заболеваемость COVID стремительно растет.

Во Франции началась четвертая волна пандемии коронавируса.

Об этом со ссылкой на представителя французского правительства Габриэля Аттали сообщает Reuters.

Атталь призвал людей и правительство сделать все возможное, чтобы эта COVID-волна была менее разрушительной, чем предыдущие. По его словам, в течение последней недели заболеваемость коронавирус в стране выросла на 125%. Почти каждый случай заболевания — это инфицирование новым штаммом "Дельта".

Между тем правительство продолжает работу над планом по борьбе с коронавируса. В частности, уменьшено штрафы для учреждений, которые не проверяют наличие у клиентов "паспортов здоровья". Штраф уже не 45 тыс. Евро — как хотели сначала, а 1,5 тыс. Евро Впрочем сумма будет увеличиваться за повторные нарушения.

Как сообщалось, во Франции в субботу, 17 июля, более 100 000 человек вышли на протесты против последних решений правительства, связанных с вакцинацией населения от коронавируса и сдерживанием распространения COVID-штамма "Дельта". В частности, речь идет рпро ишення правительства по обязательной вакцинации всех медицинских работников и вымогательства так называемого "health pass", то есть свидетельства о вакцинации, отрицательный тест или наличие антител после выздоровления от коронавируса.

Новости мира: во Франции массово протестуют против обязательной вакцинации

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