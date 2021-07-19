"День свободы": в Великобритании отменили карантин

Маски стали не требованием, а рекомендациями.
Сегодня, 19 июля, в Великобритании отменили последние карантинные ограничения.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 19 июля.
В стране маски больше не требование, а лишь рекомендация. Не будет ограничений на количество людей во время семейных и общественных мероприятий. Также открываются ночные клубы.
Эти ограничения собирались отменить еще 21 июня, но отложили на месяц из-за распространения Дельта-штамма коронавируму. Число новых больных в Великобритании остается высокой — около 50 тысяч в день. Впрочем, критической наполненности больниц нет, говорят чиновники. Ведь две трети взрослого населения полностью вакцинированы.
Между тем премьер-министр Борис Джонсон хотя и привит, но пошел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19.
Как сообщалось, на Кипре протестуют против паспортов вакцинации от коронавируса. С прошлой недели без них нельзя посетить практически ни одно общественное место. В частности, супермаркеты, торговые центры, рестораны и ночные клубы. Противники таких мер считают это нарушением прав человека и принудительной вакцинацией