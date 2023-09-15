В Ровно трактор сбил парня на тротуаре: он умер в больнице

Медики не смогли спасти жизнь пострадавшему.

В Ровно водитель трактора сбил 16-летнего парня на тротуаре. Он скончался в больнице через 11 дней после ДТП.

Об этом сообщили в Нацполиции в Ровенской области.

"Во избежание столкновения с разворачивающимся попутным автомобилем Volkswagen Passat тракторист выехал на тротуар. Там он допустил наезд на 16-летнего пешехода и врезался в металлический забор. В результате ДТП несовершеннолетнего госпитализировали в реанимацию", — говорится в сообщении.

У парня диагностировали политравму, тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб легких, переломы голени и бедра. Освидетельствование показало, что водитель трактора был трезв.

Сначала водителя задержали и поместили в изолятор временного содержания. Впоследствии суд в качестве меры пресечения отправил его под ночной домашний арест.

Полиция расследует инцидент как нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Напомним, в селе Малушка Ровенского района в воскресенье, 3 сентября, произошло смертельное ДТП, в котором погиб маленький ребенок и еще 8 человек были ранены.

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