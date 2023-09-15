У Рівному трактор збив хлопця на тротуарі: він помер у лікарні

Медики не змогли врятувати життя постраждалому.

У Рівному водій трактора збив 16-річного хлопця на тротуарі. Він помер у лікарні за 11 днів після ДТП.

Про це повідомили у Нацполіції в Рівненській області.

"Аби уникнути зіткнення із попутним автомобілем Volkswagen Passat, який розвертався, тракторист виїхав на тротуар. Там він допустив наїзд на 16-річного пішохода та врізався у металевий паркан. Внаслідок ДТП неповнолітнього госпіталізували до реанімації", - йдеться у повідомленні.

У хлопця діагностували політравму, важку черепно-мозкову травму, забій легень, переломи гомілки та стегна. Освідування показало, що кермувальник трактора був тверезий.

Спершу водія затримали та помістили до ізоляторя тимчасового тримання. Згодом суд у якості запобіжного заходу відправив його під нічний домашній арешт.

Поліція розслідує інцидент як порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, у селі Малушка Рівненського району у неділю, 3 вересня, сталась смертельна ДТП, у якій загинула маленька дитина та ще 8 осіб було поранено.

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