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Атака дронів на Хмельниччину: в ОВА розповіли про наслідки (фото)

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Атака дронів на Хмельниччину: в ОВА розповіли про наслідки (фото)

Падіння уламків дронів на Хмельниччині. / Фото: Хмельницька ОДА

Уламки попадали в одному із сіл області.

Зранку 15 вересня російська армія атакувала Хмельниччину безпілотниками. Усі 17 ворожих дронів вдалося знищити, але уламки попадали в одному з населених пунктів. 

Про наслідки атаки повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

"Усі 17 "Shahed" знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування. Разом з тим - внаслідок збиття "Shahed" уламки впали в одному з сіл Хмельницького району", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок падіння уламків збитих дронів пошкоджено 12 домоволодінь, вікна в котельні та школі, а також лінії електропередач. 
Тюрін наголошує, що відновлювальні роботи вже тривають. За його словами, минулося без потерпілих. 

Падіння уламків збитих дронів у Хмельницькій області. / © Хмельницька ОДА
Падіння уламків збитих дронів у Хмельницькій області. / Фото: Хмельницька ОДА
Наслідки падіння уламків збитих дронів у Хмельницькій області. / ©
Наслідки падіння уламків збитих дронів у Хмельницькій області.

Атака дронів на Хмельниччину

Під час ранкової повітряної тривоги на Хмельниччині пролунали вибухи. У Мережі мешканці області почали повідомляти про гучні звуки. В ОВА вибухи підтвердили і заявили про роботу ППО.

В ПС повідомили, що росіяни запустили 17 "Shahed", які рухались в напрямку Хмельницької області. Українські оборонці ліквідували усі безпілотники ворога. 

Речник ПС Юрій Ігнат розповів, що росіяни шукали на Хмельниччині. З його слів, ворог "шукає, де командувач сховав наші бомбардувальники".

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Дата публікації
Перегляди
4080
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