Атака дронів на Хмельниччину: в ОВА розповіли про наслідки (фото)

Уламки попадали в одному із сіл області.
Зранку 15 вересня російська армія атакувала Хмельниччину безпілотниками. Усі 17 ворожих дронів вдалося знищити, але уламки попадали в одному з населених пунктів.
Про наслідки атаки повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.
"Усі 17 "Shahed" знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування. Разом з тим - внаслідок збиття "Shahed" уламки впали в одному з сіл Хмельницького району", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок падіння уламків збитих дронів пошкоджено 12 домоволодінь, вікна в котельні та школі, а також лінії електропередач.
Тюрін наголошує, що відновлювальні роботи вже тривають. За його словами, минулося без потерпілих.
Атака дронів на Хмельниччину
Під час ранкової повітряної тривоги на Хмельниччині пролунали вибухи. У Мережі мешканці області почали повідомляти про гучні звуки. В ОВА вибухи підтвердили і заявили про роботу ППО.
В ПС повідомили, що росіяни запустили 17 "Shahed", які рухались в напрямку Хмельницької області. Українські оборонці ліквідували усі безпілотники ворога.
Речник ПС Юрій Ігнат розповів, що росіяни шукали на Хмельниччині. З його слів, ворог "шукає, де командувач сховав наші бомбардувальники".