В Сумах раздаются взрывы

Официальной информации от власти нет.

В субботу, 17 августа, в Сумах раздались взрывы. Уже более двух часов — с 11:07 в области объявлена тревога.

О взрывах сообщили местные медиа и Telegram-каналы.

"В Сумах раздался взрыв", — сообщило "Суспільне".

Мониторинговые каналы писали о цели в направлении города. Пока официальной информации о взрывах нет. Военные информировали об угрозе применения баллистического вооружения в областях

Напомним, 17 августа также в Кривом Роге раздались взрывы. ПС предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

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