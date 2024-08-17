У Сумах лунають вибухи

Офіційної інформації від влади немає.

У суботу, 17 серпня, у Сумах пролунали вибухи. Вже понад дві години - від 11:07 в області оголошено тривогу.

Про вибухи повідомили місцеві медіа та Telegram-канали.

"У Сумах пролунав вибух", - повідомило "Суспільне".

Моніторингові канали писали про ціль у напрямку міста. Наразі офіційної інформації про вибухи немає. Військові інформували про загрозу застосування балістичного озброєння в областях

Нагадаємо, 17 серпня також у Кривому Розі пролунали вибухи. ПС попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

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