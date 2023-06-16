В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: карты

В Украине в пятницу, 16 июня, в ряде областей объявлена воздушная тревога. Из центральных регионов она начала распространяться на запад. По состоянию на 11:36 "красная" вся страна.

Об этом стало известно с карты тревог.

После 10:30 сначала сирены раздались в некоторых южных и центральных областях. Это Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Николаевская, Херсонская области.

Карта тревог по состоянию на 10:54

Карта тревог по состоянию на 16 июня.

Карта тревог по состоянию на 11:15

В Киеве и области объявили "тревогу" в 11.05. В Хмельницкой и Буковиной сирены раздались в 11:06.

Карта "тревог" на 16 июня.

Карта тревог по состоянию на 11:30

Около 11.30 воздушная тревога охватила все западные области, распространилась также на юг и восток.

Карта "тревог" на 16 июня.

Карта тревог по состоянию на 11:36 – "красная" вся Украина

Карта тревог на 16 июня: "красная" вся страна.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в воздушных силах 16 июня сообщили, что во время воздушной тревоги в ряде регионов Украины были зафиксированы пуски крылатых ракет с Черного моря.

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