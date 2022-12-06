В Украину вернули тела 49 павших защитников

Сегодня, 6 декабря, прошла очередная передача тел украинских героев. В Украину вернули 49 погибших.

Об этом сообщают в Министерстве реинтеграции по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Сейчас совместно с силовыми структурами делаем все возможное, чтобы вернуть как можно больше тел. Постоянно продолжаются работы по отработке локаций, где, вероятно, находятся погибшие бойцы. Спасибо каждому, кто приобщается к этим сверхсложным процессам, ведь для родных наших защитников достойно попрощаться с ними — дело чести!" – подчеркнул министр Олег Котенко.

Украине уже удалось вернуть домой тела 827 защитников, отдавших свою жизнь за Украину.

Напоминаем, работает горячая линия по вопросам пропавших без вести: 0 800 339 247 или же можно сообщить о пропавших лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26. В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram по номеру: (095) 896-04-21.

Напомним, что ВСУ за два дня ликвидировали и "вывели из строя" на Донбассе около 300 кафиров. Трупами русских солдат забиты морги больниц.

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