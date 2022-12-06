До України повернули тіла 49 полеглих захисників

Сьогодні, 6 грудня, відбулася чергова передача тіл українських героїв. ВУкраїну повернули 49 загиблих.

Про це повідомляють в Міністерстві реінтеграції з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Зараз спільно з силовими структурами робимо все можливе, щоб повернути якомога більше тіл. Постійно тривають роботи з відпрацювання локацій, де ймовірно знаходяться загиблі бійці. Дякую кожному, хто долучається до цих надскладних процесів, адже для рідних наших захисників гідно попрощатися з ними – справа честі!" – наголосив міністр Олег Котенко.

Україні вже вдалося повернути додому тіла 827 захисників, які віддали своє життя за Україну.

Нагадуємо, працює гаряча лінія з питань зниклих безвісти: 0 800 339 247 або ж можна повідомити про зниклих особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber та Telegram за номером: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, що ЗСУ за два дні ліквідували та "вивели з ладу" на Донбасі близько 300 окупантів. Трупами російських вояків забиті морги лікарень.

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