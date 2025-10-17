Ветераны могут бесплатно посетить показ фильма «Второе дыхание»

Реклама

Киевстар системно поддерживает украинских защитников и защитниц и сейчас выступает партнером инициативы, позволяющей ветеранам и членам их семей бесплатно просмотреть фильм в кинотеатрах Multiplex по всей Украине.

Военные, которые проходят восстановление после ранений, могут получить промокод для просмотра фильма вместе с близким человеком. Количество промокодов ограничено.

Чтобы получить бесплатный билет, ветераны или члены их семей могут заполнить короткую форму на сайте проекта Second Wind Club . После подтверждения они получат промокод, который можно обменять на билет в кино на сайте Multiplex, выбрав удобное время и место.

Цель инициативы — поддержать процесс реинтеграции ветеранов через культурные события, вдохновляющие восстановление и формирующие среду взаимного уважения и понимания.

Документальная лента режиссера Марии Кондаковой «Второе дыхание» рассказывает историю украинских военных, после тяжелых ранений и ампутаций совершивших успешное восхождение на самую высокую вершину Африки — гору Килиманджаро. Это первое кинематографически задокументированное восхождение ветеранов с протезами к вершине континента, ставшее символом несокрушимости и веры в собственные силы.

Герои фильма - Роман "Добряк" Колесник, Ольга "Высота" Егорова, Владислав "Шатя" Шатило, Михаил "Гризли" Матвеев и Александр "Рагнар" Михов. Они преодолевают не только физическую боль, но и внутренние барьеры, обретая «второе дыхание» в сообществе собратьев и поддержке близких.