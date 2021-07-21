Виктор Ющенко показал фото со взрослыми детьми

Всего у Ющенко пятеро детей. Дочь Виталина и сын Андрей — дети от первого брака политика со Светланой Колесник. А вот вместе с Екатериной Чумаченко они воспитывают троих общих детей.

Бывший президент Украины Виктор Ющенко показал, как выросли его дети.

Ющенко опубликовал новую фотографию на своей странице в Facebook.

"Семейный очаг — это то место человека на земле, где он чувствует себя уверенным и защищенным. Благосостояние и благополучие государства также держатся на семье, где передаются из поколения в поколение социальный опыт, духовные ценности, национальные и культурные традиции", — отметил в заметке Виктор Ющенко.

Фотография опубликованная ранее показывает, как быстро выросли дети:

Напомним, чем Ющенко запомнился как президент и чем занимается политик на пенсии. Политику и известном пчеловоду Украины — 67 лет.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку