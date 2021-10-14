"Вы каждый день совершаете подвиг": Зеленский поздравил защитников и защитниц Украины с праздником

"Вы каждый день совершаете подвиг": Зеленский поздравил защитников и защитниц Украины с праздником

Президент принял участие в церемонии памяти погибших за Украину, состоявшейся на Михайловской площади в Киеве.

Президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днем защитников и защитниц Украины.

Текст поздравления обнародован на сайте главы государства.

"Этот всенародный праздник вобрал в себя глубинные исторические традиции украинцев и неразрывно соединился с праздником Покрова и Днем Украинского казачества. В эти тяжелые для Украины годы вы ежедневно совершаете подвиг — с оружием в руках обороняете родную землю от российского агрессора", — отметил Зеленский, обращаясь к защитникам и защитницам.

От имени украинского народа он поблагодарил защитников и защитников Украины за добросовестное выполнение военного, служебного и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование.

"Низко кланяемся светлой памяти павших и вспоминаем всех, кто в разные времена национальной истории погиб в борьбе за свободу и независимость Украинского государства. Наша вера, правда и победа как символы праздника Покровы всегда помогали нам выстоять в борьбе с врагами и в дальнейшем вдохновляют нас на победу. Пусть несокрушимый и непокоренный казацкий дух защитников украинской земли всех поколений навсегда будет для нас неисчерпаемым источником вдохновения для развития современной и крепкой Украины. Слава защитникам и защитницам Украины! Слава Украине! ", — подчеркнул президент.

14 октября в Украине отмечают с 2015 года. За год до того своим указом президент Порошенко отменил 23 февраля и взамен установил День защитника. В августе этого года Верховная Рада переименовала его в День защитников и защитниц. Это государственный праздник, который отмечается одновременно с праздниками Покровы и Днем Украинского казачества.

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