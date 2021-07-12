"Я так выразила свое уважение": в Хмельницком девушка танцевала на мемориале Героям Небесной Сотни (видео)

Девушка попросила прохожих, которые ей сделали замечание, не мешать танцевать.
В воскресенье, 11 июля, в Хмельницком девушка устроила танцы на мемориале Героям Небесной Сотни. Инцидент заметили прохожие и сделали танцовщицы замечание, на что та ответила, что так "выражает свое уважение" павшим. Также девушка попросила не мешать ей.
Видео очевидцев события обнародовали на местном канале "Хмельницкий LIVE" в Telegram.
"Девушка танцевала и сидела на памятнике. Мы сделали замечание. Танцовщица сказала, чтобы ее не трогали и отошли, потому что она так "выражает им уважение", — сообщил автор видео.
Напомним, во Львове девушки праздновали 18-летие подруги на мемориале Героям Небесной Сотни.