Зачем поливать цветы простоквашей

Не все знают, что простокваша – отличный продукт для огорода и клумбы. Им можно подливать цветы, чтобы защитить их от фитофтороза, ржавчины, мучнистой росы, парши и т.д. Читайте в материале ТСН.ua, как использовать простоквашу для цветов.

Как приготовить удобрение из простокваши

Возьмите 1 л молока и 9 л чистой воды. Все компоненты должны быть комнатной температурой. Добавьте в смесь 100 г сахара, а затем раствор настаивайте около получаса.

Когда смесь готова, ею нужно полить компост на огороде, посыпать сверху землей. Так молочнокислые бактерии будут лучше работать для создания экологического удобрения для огородных культур.

Чтобы приготовить раствор для подкормки растений на основе простокваши, нужно:

взять 1 л молока и 10 л воды;

полить смесью землю в радиусе не менее 50 см вокруг цветов;

после этого дополнительно полить чистой водой.

А если растения уже были заражены фитофторозом, к раствору нужно добавить несколько капель йода.

Как и сколько можно использовать удобрение из простокваши

Удобрение из простокваши можно использовать для опрыскивания или поливки. Благодаря тому, что жидкость получается достаточно липкой, на листьях растений появляется тонкий слой защитной пленки, который не дает вредителям и бактериям повредить цветы.

Если вы собираетесь приготовить раствор для профилактики от заболеваний, то его нужно сделать в соотношении 1 к 3. То есть на 1 л простокваши нужно 3 л чистой воды. Опрыскивать растения рекомендуется утром. Такую обработку проводят не чаще 2-3 раз в месяц.

Если удобрение из простокваши вы собираетесь использовать для поливки, сначала нужно сделать почву рыхлой. Тогда полезные вещества скорее попадут в корневую систему.

Обратите внимание, что простокваша прекрасно подходит не только для цветов, но и для огородных культур. Особенно огурцы и помидоры. Также его можно использовать для возделывания плодовых деревьев.