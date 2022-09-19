Навіщо поливати квіти кислим молоком

Не всі знають, що кисле молоко - відмінний продукт для городу і клумби. Ним можна підливати квіти, щоб захистити їх від фітофторозу, іржі, борошнистої роси, парші тощо. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як використовувати кисле молоко для квітів.

Як приготувати добриво з кислого молока

Візьміть 1 л молока та 9 л чистої води. Всі компоненти повинні бути кімнатної температури. Додайте до суміші 100 г цукру, а потім розчин настоюйте близько півгодини.

Коли суміш готова, нею потрібно полити компост на городі, притрусити зверху землею. Так молочнокислі бактерії будуть ще краще працювати для створення екологічного добрива для городніх культур.

Щоб приготувати розчин для підживлення рослин на основі кислого молока, потрібно:

взяти 1 л молока і 10 л води;

полити сумішю землю в радіусі не менше 50 см навколо квітів;

після цього додатково полити чистою водою.

А якщо рослини вже були заражені фітофторозом, до розчину також потрібно додати кілька крапель йоду.

Як і скільки можна використовувати добриво з кислого молока

Добриво з кислого молока можна використовувати для обприскування або поливання. Завдяки тому, що рідина виходить досить липкою, на листі рослин з'являється тонкий шар захисної плівки, який не дає шкідникам і бактеріям пошкодити квіти.

Якщо ви збираєтесь приготувати розчин для профілактики від захворювань, то його потрібно зробити у співвідношені 1 до 3. Тобто на 1 л кислого молока потрібно 3 л чистої води. Обприскувати рослини рекомендовано вранці. Таке оброблення проводять не частіше 2-3 разів на місяць.

Якщо добриво з кислого молока ви збираєтесь використовувати для поливання, спочатку потрібно зробити ґрунт пухким. Тоді корисні речовини швидше потраплять до кореневої системи.

Зверніть увагу, що кисле молоко чудово підходить не лише для квітів, але й для городних культур. Особливо, огірки та помідори. Також його можна використовувати для оброблення плодових дерев.