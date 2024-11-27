"Шахтар" оголосив стартовий склад на матч Ліги чемпіонів проти ПСВ

Донецький "Шахтар" оголосив стартовий склад на матч п'ятого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти нідерландського ПСВ, який відбудеться сьогодні, 27 листопада, на стадіоні "Філіпс" в Ейндговені.

"Шахтар": Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Бондаренко, Криськів, Судаков, Зубков, Сікан, Кевін

Запасні: Фесюн, Азаров, Вінісіус Тобіас, Грам, Степаненко, Швед, Марлон, Педріньйо, Невертон, Траоре, Егіналду

Також став відомий стартовий склад ПСВ на гру проти "Шахтаря".

ПСВ: Бенітес, Карсдорп, Фламінго, Боскальї, Дамс, Тілльман, Мауро Жуніор, Сабайрі, Бакайоко, де Йонг, Ланг

Запасні: Дроммел, Схікс, Обіспо, Пепі, Тіл, Бабаді, Лосано, Ланд, Оппегор, Ледесма

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу ПСВ – "Шахтар" доступна на нашому сайті.

Після чотирьох турів "гірники" посідають 28-ме місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів, маючи у своєму активі 4 очки. Раніше чинний чемпіон України зіграв унічию проти "Болоньї" (0:0), розгромно програв "Аталанті" (0:3), поступився "Арсеналу" (0:1) та здобув перемогу над "Янг Бойз" (2:1).

ПСВ з 5 балами перебуває на 24-й позиції турнірної таблиці ЛЧ. Чинний чемпіон та поточний лідер чемпіонату Нідерландів програв "Ювентусу" (1:3), зіграв унічию зі "Спортингом" (1:1) і ПСЖ (1:1), а також розгромив "Жирону" (4:0).

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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