ПСВ – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У середу, 27 листопада, донецький "Шахтар" зіграє проти нідерландського ПСВ у матчі п'ятого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Філіпс" в Ейндговені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після чотирьох турів "гірники" посідають 28-ме місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів, маючи у своєму активі 4 очки. Раніше чинний чемпіон України зіграв унічию проти "Болоньї" (0:0), розгромно програв "Аталанті" (0:3), поступився "Арсеналу" (0:1) та здобув перемогу над "Янг Бойз" (2:1).

ПСВ з 5 балами перебуває на 24-й позиції турнірної таблиці ЛЧ. Чинний чемпіон та поточний лідер чемпіонату Нідерландів програв "Ювентусу" (1:3), зіграв унічию зі "Спортингом" (1:1) і ПСЖ (1:1), а також розгромив "Жирону" (4:0).

Де дивитися матч ПСВ – Шахтар

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Прогнози букмекерів на матч ПСВ – Шахтар

Абсолютним фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають нідерландський клуб. На перемогу ПСВ можна поставити з коефіцієнтом 1,44. Нічия – 5,20. Виграш "Шахтаря" – 7,00.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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