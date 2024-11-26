Динамо – Вікторія Пльзень: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги Європи

У четвер, 28 листопада, київське "Динамо" зустрінеться з "Вікторією" Пльзень у матчі п'ятого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Через повномасштабну загарбницьку війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для "біло-синіх" поєдинок відбудеться на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Після чотирьох турів команда Олександра Шовковського посідає останнє, 36-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи, не набравши жодного очка. "Динамо" розгромно програло "Лаціо" (0:3), поступилося "Гоффенгайму" (0:2), зазнало поразки від "Роми" (0:1) та зазнало нищівної поразки від "Ференцвароша" (0:4).

"Вікторія" Пльзень йде на 16-й позиції турнірної таблиці Ліги Європи, маючи у своєму активі 6 очок. Чеський клуб зіграв унічию з "Айнтрахтом" (3:3), "Лудогорцем" (0:0), ПАОКом (2:2) та переміг "Реал Сосьєдад" (2:1).

Де дивитися матч Динамо – Вікторія Пльзень

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Прогнози букмекерів на матч Динамо – Вікторія Пльзень

Незначним фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають український клуб. На перемогу "Динамо" приймаються ставки з коефіцієнтом 2,53. Нічия – 3,40. Виграш чеської команди – 2,87.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги Європи 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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