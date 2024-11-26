ПСВ – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Стежте за п'ятим поєдинком "гірників" у новому форматі найпрестижнішого єврокубка.

У середу, 27 листопада, донецький "Шахтар" позмагається з нідерландським ПСВ у матчі п'ятого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Філіпс" в Ейндговені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

В оновленому форматі Ліги чемпіонів кожна з 36 команд в основному раунді проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Після чотирьох турів "гірники" посідають 28-ме місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів, маючи у своєму активі 4 очки.

Раніше чинний чемпіон України зіграв унічию проти "Болоньї" (0:0), розгромно програв "Аталанті" (0:3), поступився "Арсеналу" (0:1) та здобув перемогу над "Янг Бойз" (2:1).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Дивіться передматчеву студію і альтернативне коментування поєдинку ПСВ – "Шахтар" на YouTube-каналі FootballHub.

До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу ПСВ – "Шахтар".