ПСВ – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Следите за пятым поединком "горняков" в новом формате самого престижного еврокубка.

В среду, 27 ноября, донецкий "Шахтер" сразится с нидерландским ПСВ в матче пятого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Филипс" в Эйндховене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В обновленном формате Лиги чемпионов каждая из 36 команд в основном раунде проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

После четырех туров "горняки" занимают 28-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов, имея в своем активе 4 очка.

Ранее действующий чемпион Украины сыграл вничью против "Болоньи" (0:0), разгромно проиграл "Аталанте" (0:3), уступил "Арсеналу" (0:1) и одержал победу над "Янг Бойз" (2:1).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Смотрите предматчевую студию и альтернативное комментирование поединка ПСВ – "Шахтер" на YouTube-канале FootballHub.

Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча ПСВ – "Шахтер".