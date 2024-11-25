Ліверпуль – Реал Мадрид: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У середу, 27 листопада, "Ліверпуль" прийматиме мадридський "Реал" в матчі п'ятого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після чотирьох турів мерсисайдці з 12 очками одноосібно лідирують у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. Команда Арне Слота перемогла "Мілан" (3:1), "Болонью" (2:0), "РБ Лейпциг" (1:0) та "Баєр" (4:0).

"Вершкові" з 6 балами посідають 18-те місце турнірної таблиці ЛЧ. Чинний тріумфатор найпрестижнішого єврокубка обіграв "Штутгарт" (3:1), поступився "Ліллю" (0:1), розбив дортмундську "Боруссію" (5:2) та програв "Мілану" (1:3).

Зазначимо, що український голкіпер "бланкос" Андрій Лунін, найімовірніше, залишиться на лавці для запасних. Основний воротар "Реала" бельгієць Тібо Куртуа встиг відновитися після травми і 24 листопада вже зіграв у матчі Ла Ліги проти "Леганеса", у якому мадридський клуб здобув розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Де дивитися матч Ліверпуль – Реал Мадрид

В Україні поєдинок "Ліверпуль" – "Реал" Мадрид у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Ліверпуль – Реал Мадрид

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Ліверпуль". На перемогу "червоних" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,91. Нічия – 3,85. Виграш команди Карло Анчелотті – 4,05.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Читайте також:

Баварія – ПСЖ: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

ПСВ – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

"Ліверпуль" оформив камбек проти аутсайдера та зміцнив своє лідерство в АПЛ (відео)