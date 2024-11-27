Трамп обрав нового керівника ВМС: що про нього відомо

Новообраний президент США Дональд Трамп обрав бізнесмена Джона Фелана на пост керівника Військово-морських сил США.

Про це пише видання The Hill.

"Джон стане величезною силою для наших військових ВМС і стійким лідером у просуванні мого бачення "Америка понад усе", — сказав Трамп у пості у вівторок ввечері на TruthSocial. "Він поставить бізнес ВМС США понад усе".

Фелан — засновник і голова Rugger Management LLC, приватної інвестиційної компанії, що базується у Флориді. Раніше він був управляючим партнером MSD Capital, ще однієї приватної інвестиційної компанії. Фелан не мав досвіду служби в армії.

Він є донором кампанії Трампа та інших комітетів, що пов'язані з Республіканською партією. Згідно з документами Федеральної виборчої комісії (FEC), у квітні він пожертвував $834 600 об'єднаному комітету Трампа з питань збору коштів Trump 47. Згідно з записами FEC, Фелан також робив пожертвування різним філіям Республіканської партії в штатах під час виборчого циклу 2024 року.

Призначення Джона Фелана на посаду керівника ВМС США має затвердити Сенат, але з огляду на більшість Республіканської партії у 2025 році, ймовірно, кандидатуру Трампа підтримають.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна має всі шанси закінчити війну вже 2025 року, але спочатку необхідно дізнатись, які пропозиції є у Трампа щодо завершення війни.

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