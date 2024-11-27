В Україні трохи потеплішає: де ще тримається мороз, а куди прийдуть дощі

У четвер, 28 листопада, в Україні буде волога погода, а температура повітря трохи підвищиться. Очікується туман.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Вологи додаватимуть хмари та тумани, а в західних областях будуть дощі в зв'язку з переміщенням атмосферного фронту, який прив'язаний до циклону, що розташується над Польщею", - повідомила синоптикиня.

Температура повітря вночі становитиме 0-4° морозу, а заході - близько 0°. Вдень у четвер завтра очікується 1-4° тепла. В південних областях і на заході стовпчики термометрів покажуть 4-8° тепла.

У Києві 28 листопада малоймовірні. Втім, у столиці буде туман з погіршенням видимості до 300-500 метрів. Вночі температура повітря становитиме 0-2° морозу, а вдень 0-2° тепла.

За словами Діденко, найближчим часом в Україні переважатиме волога погода, але без істотних опадів. Буде порівняно тепло: вночі невеликі морози, а вдень - незначні "плюси".

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, коли до України прийде потепління. За його даними, наприкінці тижня температура повітря підвищиться на 2-4°С. Зросте ймовірність опадів переважно у вигляді мокрого снігу, часом з дощем.

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